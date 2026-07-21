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Спорт Уик-Энд

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Агент игрока «Зенита» назвал атмосферу в конце сезона - ужасной

Агент игрока «Зенита» назвал атмосферу в конце сезона - ужасной

Станислав Рыжов, агент 31-летнего американского разыгрывающего Ксавьера Муна, прокомментировал «Чемпионату» его уход из петербургского баскетбольного клуба «Зенит»: - Насколько неожиданным для вас и самого Ксавьера стал уход из «Зенита»? - Конечно, это не было никакой неожиданностью ни для меня, ни для Муна, ни для клуба.

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