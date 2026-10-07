Карпин назвал причину, по которой Россия не смогла одолеть Нигерию ведя в счете

Фото: "Татар-информ" Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Нигерией (3:3) в товарищеском матче в Нижнем Новгороде, где его команда вела со счётом 3:1, но упустила победу в концовке.
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