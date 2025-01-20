Юрий Киселев раскрыл секрет своей личной жизни — свадьба в 30 лет

Певец и продюсер сделал важное признание. Юрий Киселев Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comПевец, продюсер и предприниматель Юрий Киселев впервые за долгое время дал интервью, в котором рассказал не только о карьере и разных сферах бизнеса, но и о личной жизни.