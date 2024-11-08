Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), предложив им работать под «нейтральным флагом», однако Россия отвергает двойные стандарты.
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