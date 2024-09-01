Один мужчина решил провести необычный эксперимент, чтобы изучить, как ведут себя сигареты, когда они попадают в почву.
Экспериментатор засунул сигареты в банку с землей, а через год поверил, что с ними стало
Комментарии
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Сергей Плугарев
Безграмотность. В закрытой банке анаэробные бактерии переработали табак,выделив метан и сероводород, а целлюлозу они переработать не в состоянии, там углерод, который они не употребляют. Открой банку, появятся аэробные бактерии и сожрут эти фильтры выделив углекислый газ и воду.
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12 час.
Юрис Хартманис
Надо сигареты делать без фильтра
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9 час.
Елена Александровна
лишь бы гранды получать на всякую чушь! природа не в закрытой банке существует и способна переработать практически всё!
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9 час.
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