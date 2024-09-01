Экспериментатор засунул сигареты в банку с землей, а через год поверил, что с ними стало

Сергей Плугарев

Безграмотность. В закрытой банке анаэробные бактерии переработали табак,выделив метан и сероводород, а целлюлозу они переработать не в состоянии, там углерод, который они не употребляют. Открой банку, появятся аэробные бактерии и сожрут эти фильтры выделив углекислый газ и воду.