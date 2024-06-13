Благодаря круглогодичной льготе у молодежи Ивановской области стало больше возможностей для путешествий по региону Все летние каникулы учащиеся и студенты смогут продолжать поездки на пригородном железнодорожном транспорте по льготной стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)