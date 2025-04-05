«Россия определит финал»: какие сроки завершения СВО называют политики и провидцы

«Перемирие к Пасхе» или затяжной конфликт: почему прогнозы о конце спецоперации разделились Вопрос сроков завершения спецоперации остается главным пунктом геополитических споров и мистических предсказаний.
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