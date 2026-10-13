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Во Владивостоке сильные ливни затопили дороги

Во Владивостоке сильные ливни затопили дороги

Сильные ливни затопили дороги во Владивостоке, в городе объявлен режим повышенной готовности. Об этом 13 октября сообщает РЕН ТВ.

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