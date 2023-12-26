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«Вслух.ру»: к маленьким пациентам больницы Тюмени Деды Морозы попадут через окна

«Вслух.ру»: к маленьким пациентам больницы Тюмени Деды Морозы попадут через окна

Во второй тюменской больнице 28 декабря высадится новогодний десант. Студенты в костюмах Дедов Морозов собираются попасть в больничные палаты через окна, чтобы поздравить детей с наступающим праздником, сообщило сетевое издание «Вслух.

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