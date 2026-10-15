В 24 регионах России 60 избирательных участков получили имена погибших участников специальной военной операции, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, назвав эту практику частью патриотического воспитания.
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