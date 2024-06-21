ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ Колесо Фортуны Энергия большого Аркана говорит нам о глобальном процессе, направленном на планирование и проявление удачных вариантов будущего.
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ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ Колесо Фортуны Энергия большого Аркана говорит нам о глобальном процессе, направленном на планирование и проявление удачных вариантов будущего.