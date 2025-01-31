Сельскому хозяйству Украины не хватает миллиона рабочих рук из-за мобилизации

Сельскому хозяйству Украины не хватает одного миллиона рабочих рук из-за мобилизации - это примерно половина всех работников сельского хозяйства, которые работали в этой сфере до начала вооруженного конфликта.
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