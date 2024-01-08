Задержан подозреваемый в причинении ущерба на сумму свыше $11 млн

Сотрудники правоохранительных органов России задержали в Москве одного из фигурантов уголовного расследования деятельности недобросовестных застройщиков в Казахстане, его подозревают в причинении ущерба на сумму свыше $11 млн.
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