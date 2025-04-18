Добрый вечер! Завтра в Донецке от +7℃ до +23℃ ☀️ Ясно • 00:00: ️ +11℃ 39 ☂️ 2% • 03:00: ️ +8℃ 37 ☂️ 2% • 06:00: ☀️️ +7℃ 37 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +16℃ 37 ☂️ 2% • 12:00: ☀️️ +21℃ 37 ☂️ 2% • 15:00: ☀️️ +23℃ 37 ☂️ 2% • 18:00: ☀️️ +22℃ 37 ☂️ 2% • 21:00: ️ +16℃ 37 ☂️ 2% Утром в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня.