СМИ2
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ2

Напряженность между Ереваном и Москвой оказалась у опасной черты: в Армении заявили о предотвращении государственного переворота

Напряженность между Ереваном и Москвой оказалась у опасной черты: в Армении заявили о предотвращении государственного переворота

Власти Армении 18 сентября заявили о предотвращенной попытке госпереворота. Как сообщили в следственном комитете Армении, на который ссылает ся издание «Ведомости», за ней стоял ряд граждан страны и выходцы из бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх