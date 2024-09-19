Напряженность между Ереваном и Москвой оказалась у опасной черты: в Армении заявили о предотвращении государственного переворота

Власти Армении 18 сентября заявили о предотвращенной попытке госпереворота. Как сообщили в следственном комитете Армении, на который ссылает ся издание «Ведомости», за ней стоял ряд граждан страны и выходцы из бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.