Напряженность между Ереваном и Москвой оказалась у опасной черты: в Армении заявили о предотвращении государственного переворота

Власти Армении 18 сентября заявили о предотвращенной попытке госпереворота. Как сообщили в следственном комитете Армении, на который ссылает ся издание «Ведомости», за ней стоял ряд граждан страны и выходцы из бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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