С ног на голову: «Реал» забил два гола за шесть минут и вырвал победу у «Сити» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

«Реал» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд дважды выводил хозяев вперёд, но гости восстанавливали паритет усилиями Килиана Мбаппе и Браима Диаса, а на второй компенсированной минуте вырвали победу благодаря голу Джуда Беллингема.