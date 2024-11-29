На Украине обратились к Трампу с просьбой по поводу Зеленского

335 прочтений 2 дня назад Избранный президент США Дональд Трамп и его команда, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, должны были настоять на срочной отставке Владимира Зеленского после российского удара ракетой «Орешник».
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