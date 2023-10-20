В сентябре россияне взяли ипотек на 955 миллиардов рублей

В сентябре россияне взяли рекордное количество ипотек на общую сумму 955 миллиардов рублей, прирост портфеля составил 4,2%, сообщается 20 октября в опубликованном на сайте Банка России материале о развитии банковского сектора.
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