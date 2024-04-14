«Интер Майами» Месси выиграл впервые за 6 матчей – 3:2 с «Канзас Сити». Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке МЛС

Сегодня клуб из Флориды одержал в гостях волевую победу над «Канзас Сити» (3:2) в рамках МЛС. После 9 игр «Интер Майами» с 15 очками лидирует в Восточной конференции, опережая «Ред Буллс» по разнице голов, при этом у ньюйоркцев на матч меньше.