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«Интер Майами» Месси выиграл впервые за 6 матчей – 3:2 с «Канзас Сити». Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке МЛС

Сегодня клуб из Флориды одержал в гостях волевую победу над «Канзас Сити» (3:2) в рамках МЛС. После 9 игр «Интер Майами» с 15 очками лидирует в Восточной конференции, опережая «Ред Буллс» по разнице голов, при этом у ньюйоркцев на матч меньше.

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