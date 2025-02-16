Келлог: США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США хотят разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР.
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