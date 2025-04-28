Япония встала на тропу войны: спутники против России и угроза нового фронта на Востоке Ирина ВальковаРешение Токио предоставить Украине данные со своих радиолокационных спутников (SAR) знаменует собой новую веху в развитии украинского конфликта.
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