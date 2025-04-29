В Ноябрьске автобуcы изменят расписание с 1 мая

С 1 мая в Ноябрьске поменяется расписание движения городских автобусов. Изменения коснутся пяти маршрутов в рабочие дни и одного в праздничные, сообщает МУП «Пассажирские перевозки» в своем telegram-канале.
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