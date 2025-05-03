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«Сент-Луис» забросил 4 шайбы за 5:23 во 2-м периоде 6-го матча с «Виннипегом». Это 3-й результат в истории клуба в плей-офф и лучший в XXI веке

«Блюз» обыграли «Джетс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-3).  Во втором периоде при счете 1:1 «блюзмены» забросили 4 шайбы подряд, уложившись в 5 минут 23 секунды (3-й результат в истории клуба в плей-офф и лучший в XXI веке, рекорд – 3:07, 1998 год).

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