«Сент-Луис» забросил 4 шайбы за 5:23 во 2-м периоде 6-го матча с «Виннипегом». Это 3-й результат в истории клуба в плей-офф и лучший в XXI веке

«Блюз» обыграли «Джетс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-3). Во втором периоде при счете 1:1 «блюзмены» забросили 4 шайбы подряд, уложившись в 5 минут 23 секунды (3-й результат в истории клуба в плей-офф и лучший в XXI веке, рекорд – 3:07, 1998 год).