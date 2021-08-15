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Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца

Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева — главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты.

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