Новая схема растаможки «евроблях» - Что изменилось и как это будет?

Для большинства владельцев евроблях, 21 января 2021 года, станет знаменательным днем. Комитет налоговой и таможенной политики принял новый законопроект 3704-д - «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога».
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