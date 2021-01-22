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Новая схема растаможки «евроблях» - Что изменилось и как это будет?

Новая схема растаможки «евроблях» - Что изменилось и как это будет?

Для большинства владельцев евроблях, 21 января 2021 года, станет знаменательным днем. Комитет налоговой и таможенной политики принял новый законопроект 3704-д - «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога».

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