В Пролетарском районе Донецка появится университетский городок на 7,6 тыс. мест Единый институт пространственного планирования РФ разработал проект строительства кампуса Донбасского государственного университета юстиции в Донецке.
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