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Закон и Порядок

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Зеленский обиделся на израильские СМИ

Зеленский обиделся на израильские СМИ

Сдали его с потрохами - а Зе как раз очень переживает за свои перемещения по миру, ведь рука Кремля - может достать его где угодно (вы же понимаете) *Украинский дипломат заявил, что визит Зеленского находится в подвешенном состоянии после утечки на израильское телевидение/ Он очень расстроен.

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