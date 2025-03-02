Шикарная Масленица "шумела" и в станице Преображенской. На площади районного Дома культуры весело и шумно прошли народные гуляния, различные забавы и развлечения, игры, песни, конкурсы, пляски.
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Шикарная Масленица "шумела" и в станице Преображенской. На площади районного Дома культуры весело и шумно прошли народные гуляния, различные забавы и развлечения, игры, песни, конкурсы, пляски.