В США испытали прототип перспективного реактивного беспилотника Razor

Концепт беспилотника Razor, несущего ракеты / © Mayman Aerospace Новый аппарат Razor способен взлетать с площадки в девять квадратных метров, развивать скорость более 800 километров в час и транспортировать полезную нагрузку массой до 450 килограммов на высоту шести километров.
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