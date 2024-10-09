В США испытали прототип перспективного реактивного беспилотника Razor

Концепт беспилотника Razor, несущего ракеты / © Mayman Aerospace Новый аппарат Razor способен взлетать с площадки в девять квадратных метров, развивать скорость более 800 километров в час и транспортировать полезную нагрузку массой до 450 килограммов на высоту шести километров.