До самого мистического праздника в году остались считанные дни и эти питомцы уже готовы побеждать на конкурсах костюмов на Хэллоуин! “Ну чем не Чубака?” “Лучшее приведение!” “Похожа на Харли?” “Собака по имени свен в костюме овцы” “Аватар, легенда об котике!” “Малефисента, как настоящая!” “Настоящий Добби!” “50 очков Гриффиндору за этого хорошего мальчика!” И ещё 50 очков гриффиндору за второго хорошего мальчика “Популярный фильм 2021 года!” “Лучший вампирчик!” Всадник без головы Фредди вернулся от бабушки Интересная интерпретация фильма “Молчание ягнят” Почему штурмовик верхом на Йоде?The post Питомцы, которые уже приготовились к Хэллоуину first appeared on Мур ТВ.