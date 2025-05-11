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Около 1500 участников прошли гонку «Наследники Победы» в Подмосковье

Около 1500 участников прошли гонку «Наследники Победы» в Подмосковье

Почти 1,5 тыс. молодых участников из разных округов Московской области вышли на старт традиционной патриотической гонки "Наследники Победы", которая прошла на полигоне "Алабино" в Наро-Фоминском округе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

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