Ответ оппоненту о даре творчества. Добрый день, Саша. Дар не дар, но я считаю себя авторучкой в чьих-то руках.
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Ответ оппоненту о даре творчества. Добрый день, Саша. Дар не дар, но я считаю себя авторучкой в чьих-то руках.
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