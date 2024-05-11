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В Архангельске проходит Большой пасхальный фестиваль

Сегодня в Кирхе состоится премьера музыкально-литературного проекта «Медвежья услуга» по новелле Андрея ЛогиноваСегодня в Кирхе состоится премьера музыкально-литературного проекта «Медвежья услуга» по новелле Андрея ЛогиноваВ столицу Поморья приехало трио «Лойко»: Сергей Эрденко (скрипка, вокал), Михаил Савичев (гитара, вокал) и Артур Горбенко (скрипка, вокал).

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