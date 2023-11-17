Стоматолог рассказал, что делать, если зуб начал шататься

Стоматолог рассказал, что делать, если зуб начал шататьсяЧто может пошатнуть положение зуба и что делать – рассказывает главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов.
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