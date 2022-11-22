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С чего начнется пятый поход Месси за Кубком мира и кто будет забивать за Францию в отсутствие Бензема

С чего начнется пятый поход Месси за Кубком мира и кто будет забивать за Францию в отсутствие Бензема

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся сразу четыре матча, в борьбу на мундиале вступят сборные из групп С и D.

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