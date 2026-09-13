БПЛА атаковали многоквартирный дом и городской парк в Энергодаре

Энергодар подвергся атаке беспилотников, под удар попали многоквартирный дом, городской парк и двор на улице Курчатова, заявил глава города Максим Пухов.
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