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Филипп Киркоров запустил новость о возвращении в популярное шоу «Маска»

Филипп Киркоров запустил новость о возвращении в популярное шоу «Маска»

В пятом сезоне артист будет председателем жюри.Стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров, преданный опале после участия в скандальной голой вечеринке блогера Анастарсии Ивлеевой, возвращается на ТВ.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А кто смотреть будет? Те кто его продвинул?
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16 час.

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