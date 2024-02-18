Филипп Киркоров запустил новость о возвращении в популярное шоу «Маска»

В пятом сезоне артист будет председателем жюри.Стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров, преданный опале после участия в скандальной голой вечеринке блогера Анастарсии Ивлеевой, возвращается на ТВ.
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