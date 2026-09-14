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Царьград

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Психолог Александра Миллер объяснила, как облегчить осеннее выгорание

Психолог Александра Миллер объяснила, как облегчить осеннее выгорание

Психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем» объясняет, как справляться с осенним выгоранием. Она советует снизить нагрузку, уделять время отдыху и приятным занятиям.

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