Перелетных гусей подсчитали в заказниках Амурской области

С начала мая текущего года в Амурских заказниках было зарегистрировано присутствие не менее шести тысяч перелетных гусей, вернувшихся с юга, по данным экспертов живой природы и представителей охотничьего надзора региона.
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