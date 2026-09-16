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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрю Юбэнкс подпишет негарантированный контракт с «Никс»

«Никс» согласовали негарантированный контракт с центровым Дрю Юбэнксом (29 лет, 208 см). Юбэнкс провел 8 лет в НБА , в прошлом чемпионате он выступал за «Сакраменто».

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