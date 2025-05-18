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Нилов предложил отменить лимит на число иждивенцев при расчете пенсий

Нилов предложил отменить лимит на число иждивенцев при расчете пенсий

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) внес законопроект, упраздняющий ограничение на количество нетрудоспособных членов семьи, за которых пенсионеры получают повышенные выплаты.

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