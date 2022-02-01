В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту серии хищений денежных средств с банковских карт под предлогом начисления бонусов

Специализированным следственным отделом Следственного управления УМВД России по г. Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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