Происшествия

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В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту серии хищений денежных средств с банковских карт под предлогом начисления бонусов

В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту серии хищений денежных средств с банковских карт под предлогом начисления бонусов

Специализированным следственным отделом Следственного управления УМВД России по г. Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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