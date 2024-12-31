Лукашенко рассказал о планах выйти на пенсию и ездить на метро

В преддверии Нового года Александр Лукашенко торжественно запустил сразу три новые станции метро.30 декабря 2024 года глава Белоруссии принял участие в открытии трёх новых станций третьей (Зеленолужской) линии столичной подземки – "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец".