Вышел трейлер "Дюны-3"

В основу фильма лёг роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны" (1969). По сюжету Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, которого дарят Полу с тайным заданием убить императора.
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