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Командир РСЗО «Град» отметил учащение работы артиллерии ВС РФ

Командир РСЗО «Град» отметил учащение работы артиллерии ВС РФ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» 5-й бригады 51-й Донецкой армии Южного военного округа уничтожают огнем площадные цели — от опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) до их транспорта на дорогах.

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