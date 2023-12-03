Ажиотаж пошел на спад. Цены на долгосрочную аренду перестали расти

После осеннего периода ажиотажа рост ставок на долгосрочную аренду жилья в России начал замедляться. Так, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ за месяц увеличилась только на 1%, до 27,1 тыс.
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