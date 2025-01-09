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Трамп шокировал Киев, отвечая на вопросы об Украине: скорейшее прекращение войны и никакого вступления в НАТО (ВИДЕО

Трамп шокировал Киев, отвечая на вопросы об Украине: скорейшее прекращение войны и никакого вступления в НАТО (ВИДЕО

Отвечая на вопросы об украинском конфликте и путях его решения, избранный президент США Дональд Трамп совершенно точно шокировал Киев и их сторонников.

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