Кучеров с 16 шайбами делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом и Райнхартом. До лидера Босера – 1 гол

Сегодня форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0). Россиянин с 16 шайбами в 25 матчах делит 2-е место в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом («Торонто», 16 в 22) и Сэмом Райнхартом («Флорида», 16 в 24).