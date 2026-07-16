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Захарова назвала русофобией санкции Евросоюза против VK

Захарова назвала русофобией санкции Евросоюза против VK

www.globallookpress.com/Sergey Petrov/news.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 июля раскритиковала решение Евросоюза ввести санкции против VK и платформы "Коммуникационная платформа".

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