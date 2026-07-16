Захарова назвала русофобией санкции Евросоюза против VK

www.globallookpress.com/Sergey Petrov/news.ru Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 июля раскритиковала решение Евросоюза ввести санкции против VK и платформы "Коммуникационная платформа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии