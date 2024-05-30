Трамп признан виновным в подлоге финансовых документов

Жюри присяжных суда Нью-Йорка в четверг, 30 мая, признало 45-го президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, – передает телекомпания CNN.
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